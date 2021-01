Online výuka motivuje žáky ke kritickému myšlení, spolupráci a perfektnímu zacházení s moderními technologiemi

“Zaměřili jsme se hlavně na to, jaké aplikace chtějí žáci, učitelé a rodiče používat. Šlo nám o propojení školy a rodiny. Proto jsme například studijní systém navrhovali tak, aby se stal funkčním komunikačním kanálem,” vysvětluje Beránek s tím, že systém Edookit mimo jiné umožňuje rodičům jednoduše reagovat na klasifikaci dětí, aniž by bylo třeba osobně docházet či telefonovat do školy a zdlouhavě vysvětlovat, o jakého žáka a známku se jedná. “Podobně jako na sociálních sítích rodič reaguje přímo na konkrétní hodnocení z konkrétního předmětu a dne,” pokračuje Beránek, podle kterého by snadné ovládání aplikace a srozumitelnost mohla motivovat rodiče se školou více komunikovat.