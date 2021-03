On-line test agresivity přilákal desetitisíce řidičů. Zjistěte, jak jste na tom vy

Součástí internetových stránek projektu je také on-line test způsobu řízení, připravený ve spolupráci s dopravními psychology. Ten už vyplnilo téměř 34 000 řidičů a přinesl zajímavé poznatky. Podle odpovědí respondentů totiž bezpečný dojezd do cíle není při řízení prioritou. Téměř každý sedmý člověk usedající za volant dává přednost rychlosti přepravy. Test má řidičům nastavit zrcadlo, jak se k sobě na silnicích chováme. Pokud vás zajímá, jestli jste spíš Mirek Dušín, nebo váhavý střelec, test si vyzkoušejte. Najdete ho na webových stránkách www.agresivitazabiji.cz .

Agresivita na silnicích roste. Důvodem je časový pres

„Extrémně rychlá jízda, lepení se na zadek jiných aut, vybržďování, to jsou asi nejčastější projevy agresivity, s nimiž se na českých silnicích setkáváme. Jak vyplynulo z odpovědí v našem testu řidičů, do jisté míry za těmito přestupky stojí jeden společný jmenovatel – a tím je všudypřítomný spěch. Řidiči jsou pod vlivem stresu náchylnější k nevhodnému chování či chybám při řízení vozidla,“ komentuje výsledky testu řidičů výkonný ředitel České asociace pojišťoven Jan Matoušek. Ukázalo se totiž, že jen necelá polovina řidičů si nechává dostatečnou časovou rezervu pro případ nečekaných komplikací na trati. Pětina odpovídajících má dokonce „nervy nadranc“, protože je zastihla dopravní zácpa. Přitom právě tomu lze do určité míry předcházet lepším plánováním.