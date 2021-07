Omezené cestování má vliv i na exportní financování, přesto je práce pestrá

Do kterých zemí jste českým exportérům pomohli? Mimo EU jsme podpořili export do zemí jako Ukrajina, Bělorusko, Malajsie, Jižní Korea nebo Turecko. Je patrný širší geografický záběr našich klientů, kteří se nebojí s naší pomocí exportovat a uspět v nejrůznějších koutech světa. Jsme rádi, že díky kompetencím a zkušenostem je do těchto koutů můžeme doprovázet.

Jak to funguje?

Český vývozce pošle svému zahraničnímu odběrateli, který požaduje financování, jeden link a odběratel nám do připravené struktury nahraje všechny potřebné údaje k zamýšlenému kontraktu online. My to posoudíme, získáme stanovisko příslušné státní exportní agentury (EGAP) a můžeme velmi rychle obě strany kontraktu informovat, zda obchod profinancujeme. Chceme, aby se exportní financování netýkalo jen obřích kontraktů za stamiliony eur, ale i běžnější podnikatelské činnosti.