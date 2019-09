Oldřich Blažíček v Galerii Kodl

Těžiště Blažíčkova významu je v zachycení české krajiny. Po celý život se neustále vracel na rodnou Vysočinu do okolí Rožné, často na Valašsko na Štramberk, do Železných hor do okolí Slavíkova a Kraskova, často jezdil k Prostějovsku na Hanou a na Čáslavsko do Žehušic. Blažíček byl malířem plenéru, ve všech ročních obdobích maloval pod širým nebem, často v zimě, ale nejradši v předjaří, kdy taje sníh. Dovedl rychle, lehkým a pružným úhozem štětce a měkkým nánosem barvy osobitě vyjádřit stavbu zobrazovaného kraje. Jeho krajinné záběry se vyznačují spontánním nervním rukopisem a barevným lyrismem optimistické emotivní síly. Blažíčkovo dílo mělo i mezinárodní dosah. Svými panoramatickými pohledy na Prahu a její mosty, záběry do chrámových interiérů a na českou a slovenskou krajinu upozorňoval na krásy naší vlasti nejen doma, ale i v zahraničí.