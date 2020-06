Ojetý vůz za super cenu nebo na roční operák? U Emil Frey Select si určitě vyberete!

Prvním krokem, který zvládnete z pohodlí domova, je průzkum nabídky, kterou najdete na stránkách www.emilfreyselect.cz. Hlavní část sortimentu programu certifikovaných ojetých vozů EMIL FREY SELECT tvoří kvalitní automobily se stářím od tří let a nájezdem kolem 100 000 km, po kterých je v Česku největší poptávka. Aby měl ojetý vůz vůbec šanci získat náročnou certifikaci EMIL FREY SELECT, nemůže být starší osmi let nebo mít najeto přes 180 000 km.

Zákazník má díky tomu u všech vozů s certifikací jistotu, že je automobil po technické stránce v perfektní kondici a má za sebou předepsaný servis. To je u auta, ve kterém vozíte své nejbližší, mimořádně důležité, protože dobrý technický stav zároveň znamená vysokou úroveň bezpečnosti pro posádku. Současně je to samozřejmě obrovský rozdíl oproti běžným bazarům, ze kterých vedou první kroky nového majitele rovnou do servisu, kde se většinou dozví nepříjemnou (a drahou) pravdu o svém voze.