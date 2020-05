Ojetá auta se opět prodávají. Jaké je ale skryté riziko?

Díky tomu, že se od poloviny března prodej ojetin výrazně propadl, je nyní mezi ojetými auty z čeho vybírat, navíc prodejci jsou ochotni poskytnout slevy. Zní to lákavě a lákavé to i je. Kdo si chce pořídit ojetinu, neměl by moc vyčkávat. Je ale potřeba dát si pozor na skrytá rizika, která se kvůli poklesu tržeb obchodníků způsobených koronavirovými opatřeními mohou vyskytovat na trhu ve větší míře než na začátku roku. Naštěstí je možné je včas rozpoznat.

Někteří obchodníci nenabízejí slevu či příznivou cenu zadarmo. Například stáčení tachometrů je dlouhodobou praktikou, jak navýšit zisky, a v dobách útlumu prodeje se zpravidla podíl prodávaných aut se stočeným tachometrem zvýší. „Je to jednoduchý a rychlý způsob, jak na voze více vydělat a očekává se proto, že do konce roku by se mohl podíl vozidel se stočeným tachometrem opět přiblížit ke hranici 40 procent. V současné chvíli má stočený tachometr zhruba třetina prodávaných ojetin,“ říká Martin Pajer, ředitel společnosti Cebia, která už téměř tři desítky let pomáhá motoristům bojovat proti nekalým praktikám na trhu ojetých vozidel.