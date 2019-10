Novinky z okružních plaveb v zimě 2020

Dovolená na lodi v lecčem překonává tradiční pobyt v hotelu. Co je plavba? Skoro každý den objevíte nová místa, nové země, nové pláže. Nuda neexistuje. Díky bohaté výbavě lodě vás čekají taneční večery, relaxace ve wellness, koktejl na lehátku u bazénu, divadelní představení, cvičení ve fitness i nákupy v obchodech. V noci, během přeplouvání mezi přístavy, klidně spíte. Těšte se na perfektní služby. Pečovat o vás bude početná mezinárodní posádka, kterou tvoří muži i ženy. Možná se během plavby s někým spřátelíte – většinu hostů tvoří Západoevropané a Američané nad 45 let.

Provozovatelé lodí myslí nejen na pohodlí pasažérů, ale i na přírodu. Costa Cruises minimalizuje užívání plastů, více recykluje a spotřebuje méně vody. MSC Cruises na nové lodi MSC Grandiosa představí revoluční technologii snižování emisí oxidů dusíku. Lodní průmysl zvyšuje zaměstnanost, přiváží pravidelný příjem do přístavů a řadou charitativních akcí pomáhá sociálně slabším vrstvám.

Nejoblíbenější destinaci představuje Středomoří . K prověřeným Benátkám, Aténám či Dubrovníku nyní přibývá rušný Istanbul, romantické Kuşadasi s možností výletu do historického Efesu a izraelská Haifa. Podíváte se z ní na biblická místa (Jeruzalém, Galilea, Nazareth) nebo zahrady a svatyně Bahai.

Velkou výhodou středomořských přístavů je snadná doprava z ČR. V případě okružní plavby z Civitavecchie s letenkou v ceně se o vás lodní společnost postará od odletu z Prahy přes transfer do přístavu až po čekání lodě při zpoždění. Uvidíte věčný Řím, městečka Savona a La Spezia (s výlety do Pisy a Florencie), provensálské Marseille, magickou Barcelonu i prázdninovou Palmu de Mallorcu.

Zbrusu nová loď Costa Smeralda ukrývá nádherné interiéry, vybrané restaurace, divadelní sál San Remo, kasino či wellness Samsara Spa. Plavby do Středomoří s leteckým spojením Praha – Říma a trasnfer do přístavu začínají 29.5. a končí 24.7.2019, celkem v 9 termínech.

Pokračuje do ománského Maskatu a katarské metropole Dauhá. Hlavní město Arabských emirátů Abu Dhabi se pyšní mešitou Šejka Zayeda a muzeem Louvre. Po dni plném poznávání si na lodi zajděte na večerní show v divadle Emerald, do wellness areálu, zacvičit si a dát si něco dobrého ve špičkové restauraci.

Kdo má chuť na pořádnou exotiku, může se vydat do jihovýchodní Asie. Snadno tam seženete cenově výhodné letenky, plavby probíhají po celý rok a v Japonsku navíc výrazně uspoříte noclehem na lodi ve srovnání s drahými hotely. Uvidíte i Singapur s nákupním komplexem Marine Sands a zahradami Gardens by the Bay, multikulturní ostrov Penang na malajském severozápadě či thajský Phuket s okolními nádhernými plážemi v čele s proslulou Phi Phi.