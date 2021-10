Nové podmínky pro stavbu rodinných domů v ČR již v tomto roce

Postavit rodinný dům nemusí být luxus. Aktuální situace na trhu se stavebními materiály sice stavbě domu zrovna nenahrává, ale stále jsou možnosti, jak zlevnit výstavbu cihlového rodinného domu a přitom zachovat kvalitu. Jen to chce více plánování a sledovat nabídky, které se na trhu objevují. Podíváme se na jednu z nich.

Výhodně tak můžete například pořídit cihly a překlady značky Porotherm se slevou až 27 % a to včetně tzv. vatované cihly, díky které už nebudete muset dům zvenku zateplovat. Ke svému kotli, či kamnům budete určitě potřebovat komínový systém od společnosti Schiedel. Nyní ho můžete získat za akční cenu už od 16 090 Kč.



Dalšího významného výrobce stavebních materiálů snad ani není třeba představovat. Společnost Vekra dodá za výhodných podmínek okna a dveře pro váš dům. Radovat se budete moci z dodatečné slevy až 3 000 Kč. Interiéru pak dodá nezaměnitelný charakter partner SIKO KOUPELNY & KUCHYNĚ, který zajistí kuchyň a pomůže s realizací koupelny.



Tak co říkáte, není to lákavá nabídka? Svou slevu si zaregistrujte ještě dnes, nabídka je časově omezená!