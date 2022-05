Nové byty od Central Group nyní s vybavením až za 500 tisíc zdarma

Společnost dává také možnost klientům po složení zálohy 10 % si hypotéku sjednat až v budoucnu (do doby dokončení bytu), kdy je velká pravděpodobnost, že úrokové sazby budou opět nižší. A pokud by se situace vyvíjela přece jen jinak, mohou klienti až do dokončení bytu využít program Garance vrácení peněz, ukončit smlouvu a získat všechny uhrazené peníze zpět. Společnost navíc nabízí také zpětný odkup bytu v případě, že by se klienti dostali do problémů se splácením hypotéky, a to až 5 let po dokončení bytu.