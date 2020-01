Nezapomeňte na novou dálniční známku! Lze ji získat i jako bonus

S hlavou plnou starostí při přípravách na vytouženou zimní dovolenou celá řada lidí zapomíná, že jim za oknem vozu zůstane stará dálniční známka. Ale platit tučnou pokutu cestou za odpočinkem, to je to poslední, co chce člověk zažít. Přečtěte si pár tipů, na které byste před výjezdem určitě neměli zapomenout.