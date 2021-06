Nestačí platit škody, chceme lidem pomoci řešit problémy

Co vlastně Maják+ nabízí? Je to na domácím trhu unikátní kombinace služeb, které jsou cennou pomocí v několika oblastech života. Nabízí možnost konzultací s odborníky, pokud má klient zdravotní nebo sociální problémy, pokud řeší nějaký právní spor, pokud na něj dolehly starosti a začíná mít psychické potíže nebo si jen neví rady s nastavením nové tiskárny a potřebuje IT pomoc, kterou dříve běžně míval k dispozici v práci. Ušetříme klientům mnoho času i starostí, dáváme záruku správných a aktuálních odpovědí v mnoha oblastech i záruku vyslání osvědčeného řemeslníka. To vše na jediném telefonním čísle, na které se klienti dovolají non-stop.

Komu a kdy může pomoci?

Primárně je to služba pro klienty řekněme nad 50 let. Samozřejmě ji mohou využívat i mladší, ale přednostně cílí, s ohledem na potřeby a obvyklou životní situaci, na starší klienty. Kromě odborných zdravotních, sociálních, právních a IT konzultací, totiž nabízí i zásahy a fyzickou pomoc v domácnosti při situacích, které mohou člověka přivést do tíživé situace. V případě havarijní situace umíme zařídit pomoc v podobě rychlého vyslání řemeslníka nejen do domácnosti pojištěného, ale i jeho blízkých. A pro pojištěného v jeho domácnosti nabízíme i pomoc při akutní opravě, pokud sám není zručný nebo ji prostě nestíhá – služby Hodinového manžela.