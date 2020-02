Nenechte si ujít Primetime for Big Data 2020. Dozvíte se, jak data poskládat, aby vám to pomohlo

Po zcela vyprodaném ročníku 2019 přesouvají pořadatelé z Blue Events akci do ještě větších prostor hotelu Clarion. Nově zahájí akci zahraniční řečník prof. Viktor Mayer-Schönberger z Oxfordu. Je spoluautorem základní publikace o problematice velkých dat „Big Data. Revoluce, která změní způsob, jak žijeme, pracujeme a myslíme“.

Ročník 2019 přitom přivítal přes 250 hostů a byl s velkým předstihem beznadějně vyprodaný. Lze to považovat za jasný důkaz rostoucího zájmu o problematiku velkých dat, která již nacházejí, mimo jiné díky uplatnění umělé inteligence, své pevné místo v životě firem i institucí.

Konferenci Primetime for Big Data zahájí prof. Viktor Mayer-Schönberger z Oxfordu

Michaela Dvořáková, která s týmem Blue Events tuto konferenci připravuje, k tomu říká: „Při přípravách konference Primetime for Big Data počítáme s ještě větším počtem účastníků a rezervovali jsme nově rekonstruované konferenční prostory v Clarion Congress Hotel Prague. Rovněž termínem vycházíme vstříc aktuálnímu růstu zájmu o tuto problematiku a konferenci přesouváme z podzimního na jarní termín.“

Těžištěm programu bude opět prezentace velmi konkrétních příkladů toho, „jak to poskládat, aby nám to pomohlo“. Akci moderuje opět Daniel Stach z České televize.

Kdo dnes neřeší rozhodování na základě dat, jako by to nemyslel s businessem vážně. Jak to ale udělat, aby všichni měli přístup k datům, a mohli tedy dělat správné rozhodnutí? Tomu se bude věnovat Radek Duha ze společnosti Liftago. Jak funguje největší věrnostní program v ČR? Překvapivou odpověď vám odhalí Václav Filip z lekáren Dr.Max a Milan Marťák z CEOS Data.