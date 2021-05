Nemocnice se brání kyberútokům: Jak mohou ochránit vaše data?

V souvislosti s pandemií zpracovávají zdravotnická zařízení desítky tisíc testů a laboratorních vyšetření týdně a často k tomu využívají jen e-mail či SMS. To je sice rychlé, ale pro posílání citlivých dat pacientů ne zcela bezpečné. V SMS například bývá uveden výsledek testu, rodné číslo osoby, a dokonce i její jméno. Pravděpodobnost odeslání nesprávnému příjemci je přitom vysoká. Během nouzového stavu nebyly výjimkou ani podvodné zprávy s výsledky testů. Dochází i k častějším kybernetickým útokům, jejichž cílem je získat právě přístup k pacientským datům.

Motolská nemocnice odesílá tisíce výsledků testů týdně, proto hledala dostatečně zabezpečenou službu pro sdílení citlivých dat. „Vedení FN v Motole si dobře uvědomuje, že je nezbytné zabezpečit interní informační systémy, ale také komunikační kanály, kterými předává citlivá data do jiných zdravotnických zařízení nebo pacientům. Po vyhodnocení všech možností, kdy jedním z hlavních kritérií byla i rychlost uvedení systému do provozu v době probíhající pandemie, jsme pro bezpečnou komunikaci vybrali službu Dr.Sejf,“ popisuje vedoucí IT oddělení FN v Motole Martin Voříšek.