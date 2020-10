Německá kvalitní dlaždice do garáže konečně v prodeji i v Česku

Zasloužila by si vaše podlaha v garáži opravu po náročné sezóně? Přemýšlíte, jak ochránit betonový povrch, nebo snížit prašnost v místnosti? Chcete si vylepšit nudnou zem milované garáže? Nadšenci do aut, motocyklů i tunningu zbystřete, mrkněte na novinku na českém trhu. Německou plastovou dlažbu Performance Floor, která konečně dorazila do Česka.