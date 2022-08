Nejrychlejší a nejspolehlivější 5G síť? V testech vítězí operátor O2

„Obě měření jasně ukazují, že naše cesta kompletní obměny radiových technologií, kterou pro nás od loňského jara realizuje společnost CETIN, přináší zákazníkům skutečně nejrychlejší 5G. Je to sice logisticky náročnější a také nákladnější cesta, ale O2 díky tomu dokáže nabídnout svým zákazníkům nejen rychlejší a spolehlivější internet, ale především také větší kapacitu na jednotlivých vysílačích a lepší pokrytí v dané oblasti,“ vysvětluje Jan Hruška, technický ředitel O2 a dodává, že právě řešení kapacity v celé síti je zásadním úkolem, protože objem provozu se v síti přibližně každých 18 měsíců zdvojnásobuje.

Od loňského května se podařilo modernizovat již téměř 1700 vysílačů. Na každém z nich přitom stráví 4-5 techniků nejméně 4 pracovní dny. Týdně pak přibývá cca 40 nových stanic. Investice skupiny PPF do síťové infrastruktury od evropského výrobce Ericsson se vyplácejí. O2 díky nim buduje 5G síť s obrovskou kapacitou připravenou na vše, co digitální budoucnost přinese. To dokazuje také výzkum společnosti Ipsos. Na otázku, který operátor má podle nich „nejrychlejší 5G síť“, odpovědělo více než 45 % dotázaných jednoznačně O2.