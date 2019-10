Nechte svou chalupu vydělávat – pořiďte jí střešní fotovoltaiku

Pořízením fotovoltaiky nejenom ušetříte nemalé finance, ale jako příjemný bonus získáte i energetickou soběstačnost a pocit, že jste udělali něco pro životní prostředí. Část energie pro svou spotřebu si pak můžete vyrábět sami. Zabezpečíte se proti krátkodobým výpadkům elektřiny z veřejné sítě a budete si moci užívat komfortu třeba i v době přírodních kalamit. To jistě ocení zejména majitelé objektů v odlehlých lokalitách, kam se dodávky elektřiny zpravidla obnovují déle než do měst.

Jak to celé funguje v praxi? Jedním ze zajímavých řešení je nabídka od Bohemia Energy. Ta totiž přináší nejen vhodné technické řešení, ale i jistotu gara ntované pořizovací dotace. A k tomu možnost výkupu nevyužité elektřiny bez potřeby vlastní licence na její výrobu. To vše na klíč po celé ČR.

„Ze zkušenosti víme, že zájemci nejvíce preferují takový model, který jim přinese největší ekonomický efekt a zároveň zajistí určitou míru nezávislosti v případě, že se dodávky ze sítě přeruší,“ uvádí Libor Holub, obchodní ředitel Bohemia Energy,

Pořídit fotovoltaiku si můžete v zásadě dvěma způsoby: s baterií, nebo bez ní. V obou případech pro svou nemovitost získáte vlastní zelenou energii. Rozdíl je v tom, jak naložíte s jejími přebytky. Zatímco bateriový systém přebytečnou energii ukládá k pozdějšímu využití, bez-bateriový systém ji využívá například k ohřevu užitkové vody. Kromě toho, pokud na chalupě nejste, vyrobená energie „přeteče“ do sítě a chata tak sama na sebe „vydělává“.

Systémy bez baterií se dají pořídit za 60 000 korun po odečtení dotace a jejich návratnost je do 7 – 8 let. Pokud ale chcete mít k dispozici i záložní zdroj při výpadku proudu, podívejte se na solární elektrárny s bateriemi. Ty se dají pořídit od 95 000 Kč po odečtení dotace a návratnost se pohybuje kolem deseti let.