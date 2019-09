Návštěvníci krajského úřadu si připomenou 30 let od sametu

„Den otevřených dveří je skvělou příležitostí představit krajský úřad jinou formou, než oficialitami v běžné úřední dny. Chceme lidem z Moravskoslezského kraje ukázat, jak to u nás vypadá a pobavit je. Také si společně připomeneme, co se v republice dělo před třiceti lety. Doufám, že o návštěvu hejtmanství bude minimálně stejný zájem jako v minulém roce,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák s tím, že se i letos vedení kraje setká při volné debatě s občany, která je naplánovaná na 12 hodin v sále krajského zastupitelstva.

I letos pozve hejtman kraje Ivo Vondrák návštěvníky do své kanceláře

Program nabídne také tvořivé dílny, výstavu reportážních fotografií z revoluční doby, kvízy nebo například vývoj módních trendů posledních tří desítek let.

„Jsem přesvědčený, že si na dni otevřených dveří najde každý z návštěvníků něco, co ho zaujme. Jsem rád, že se do programu opět zapojí i zaměstnanci úřadu. Provedou zájemce prostorami úřadu, kam by se jindy nedostali. Uvidí například, kde jedná Rada Moravskoslezského kraje, prohlédnou si kancelář hejtmana nebo místnost, kde se pravidelně schází krajští zastupitelé,“ řekl ředitel Krajského úřadu Moravskoslezského kraje Tomáš Kotyza.