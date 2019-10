Návod na dovolenou snů: Zima v Gasteinu

200 kilometrů sjezdovek ve čtyřech lyžařských oblastech a třech střediscích v Salcbursku: Ty jsou zárukou opravdu vydařené dovolené. Na Hohe Scharte Nord v lyžařské oblasti Schlossalm-Angertal-Stubnerkogel láká lyžaře nejdelší sjezd východních Alp : z vrcholu do údolí vede sjezdovka dlouhá 10,4 km s převýšením 1 440 metrů. Toto lyžařské středisko se nachází mezi obcemi Bad Hofgastein a Bad Gastein . Nejvyšší bod lyžařských oblastí Gastein, horní stanice lanovky Goldbergbahn, se nachází na samém konci údolí ve Sportgasteinu. Lanovka zde vystoupá až do 2 650 metrů . Zde, v nejvyšší lyžařské oblasti bez ledovců v Salcbursku, se široký úsměv na tvářích rozzáří především freeriderům . Dostatek prašanu tady najdete na třech lyžařských trasách Golden Powder, Golden Rush a Golden Ride. Tady můžete zanechat až pět kilometrů dlouhou stopu v čerstvém sněhu. Ale pozor: Mimo sjezdovku se pohybujete na vlastní odpovědnost. Ostatně: Komu 200 kilometrů sjezdovek nestačí, prostě si je navýší na 760 km . Heslo zní „Zažít Ski amadé live“! 270 lanovek a vleků a 356 perfektně upravených sjezdovek čeká v ohromujících horských kulisách na lyžaře i snowboardisty. Gastein je totiž vedle čtyř dalších regionů součástí lyžařského sdružení Ski amadé uprostřed rakouských Alp.

Nezapomenutelná zimní dovolená má ukrývat i překvapení a dát člověku čas vyzkoušet něco nového. Pro všechny, kdo ještě nikdy nepodnikli lyžařskou túru, je to ideální příležitost. První lyžařská túra zůstane nezapomenutelná! Gastein nabízí hned tři vyznačené trasy: Lesem ke Stubneralm, po 1,5 kilometru dlouhé „Zirbenroas“ k chatě Graukogelhütte nebo lesem údolím Angertal až k Jungeralmu. Jak je z cílů jednotlivých tras patrné, v Gasteinu také dobře vědí, na čem na konci takové lyžařské túry záleží: Na dobrém občerstvení v rustikální chatě s tradičními salcburskými pokrmy. Cítíš už sýrové noky ? Po zdolané námaze chutnají dvakrát tak dobře!

Gastein ale dokáže víc než jen lyžování! Velkým lákadlem mimo sjezdovky v Gasteinu jsou dvoje termální lázně Alpentherme a Felsentherme. Ne náhodou je oblast Gasteinu známá jako region zdraví. Do dvou termálních lázní a sanatorií v Gasteinu teče termální voda z 18 pramenů. 3 000 let stráví voda o teplotě až 47 °C v masívu Vysokých Taur, než obohacená o stopové prvky a minerály jako železo nebo hořčík vystoupí na povrch. Užít si po aktivním dni v termálním bazénu a relaxovat na masážních lehátkách pod hvězdnou oblohou: to je v Gasteinu součástí zimní radosti.