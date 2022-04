Natural dlažby – okolí bazénu vyladěné k dokonalosti

Dlažba kolem bazénu by neměla klouzat, měla by se snadno udržovat, čistit a být odolná vůči vodě. Vyhledávaným přírodním materiálem, který splňuje všechna zadaná kritéria je beton, který je tak nejpoužívanějším materiálem na plochy kolem bazénu. Betonové dlažby jsou cenově dostupné, praktické, vyžadují minimální údržbu a přitom vydrží spoustu let. Jejich strukturovaný povrch je na oko přirozený a z pohledu bezpečnosti naprosto ideální.

Vyhledávaným řešením pro svůj jedinečný vzhled a užitné vlastnosti jsou Natural dlažby od společnosti PRESBETON. Tyto dlažby mají zvýšenou protiskluznost a nabízí se s povrchovou úpravu Protect System TOP, která zamezí pronikání vody a dalších nečistot do struktury betonu. Díky tomu nedochází k nežádoucímu rozrušení betonového povrchu, dlažby jsou mrazuvzdorné a je usnadněno čištění. Kapající zmrzlina, omastek či rozlitý koktejl stačí setřít obyčejným hadříkem, místo aby se nečistota vsákla a dlažbu trvale poškodila.