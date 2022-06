Na Vysočině vyroste Lidl Les

Projekt Lidl Les je zároveň podporou domácích výrobců. Jeho součástí je totiž kampaň, do které se mohou zapojit zákazníci. Na výsadbě lesa se budou podílet zakoupením vybraných produktů pod privátní značkou Náš kraj. „Z každého takového výrobku Lidl přispěje 1 Kč na výsadbu nového lesa. Kampaň začíná v pátek 1. 7. a potrvá až do dosažení částky 5 milionů korun,“ popisuje mechaniku kampaně Michal Farník. Na stránkách www.lidl-les.cz se zájemci dozví, kolik už je vybráno, zajímavosti o lese, ale také jak postupuje výsadba. Ta je plánovaná na druhou polovinu října a zahrnuje lokality v okolí Humpolce a Jihlavy.

Lokality pro výsadbu na Vysočině společně s Lidlem vytipovala společnost Lesy ČR. Ta výslednou částku využije na zalesnění cca 30 ha, kromě sazenic se počítá také s oplocením a péčí po dobu několika následujících let. „Kalamita postupně ve všech regionech doznívá, a to i na Vysočině. Naším úkolem posledních let je tedy rozsáhlá obnova lesů. Kde je to možné, podporujeme přirozenou obnovu porostů, jinak vysazujeme desítky milionů sazenic ročně a pomáhá i veřejnost, včetně škol a pracovních týmů. Moc nás těší velký zájem, který dokazuje, že lidé nejsou vůči krajině lhostejní. Všem děkujeme,“ říká Jiří Groda, pověřený vedením Lesů ČR.