Na němčinu do Německa, Rakouska nebo Švýcarska s INTACTem

Němčina je ve střední Evropě nejužitečnější jazyk hned po angličtině. Největšími investory v České republice jsou firmy z německy mluvících zemí, hodně mladých Čechů vyráží pracovat do Německa nebo Rakouska. Učit se německy má tedy smysl. Každý absolvent střední školy by měl umět solidně německy. Udělejte něco pro svoji budoucnost nebo budoucnost svých dětí a investujte do kurzu němčiny!