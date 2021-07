Na bezpečnosti záleží v každé situaci

Čím dál více aktivit se přesouvá do online prostředí. Je to pohodlné, ale neměli bychom usínat na vavřínech. Stále častěji se totiž setkáváme s pokusy o zneužití klientských dat či finančních prostředků, ať už ve formě phishingu, vishingu či jiných bezpečnostních hrozeb. „Útočníci jsou stále vynalézavější a pandemie jim v tom jen nahrála. Spousta lidí totiž používá internet mnohem víc než dříve. To je samozřejmě v pořádku, jen je třeba dodržovat bezpečnostní zásady a být opatrní. Aby lidé netápali, připravili jsme přehledné shrnutí pravidel včetně tipů, jak co nejvíce zvýšit svou ochranu. Najdou ho na našem webu v sekci Bezpečnost, kterou jsme přidali do hlavního menu, aby byla hned na očích,“ říká Tereza Froňková, ředitelka marketingové komunikace mBank.