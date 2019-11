Museum+ zachrání vysoké pece 4 a 6 v Dolních Vítkovicích

Ministerstvo kultury ČR zřizuje v republice celkem 15 muzeí a galerií. Pět z nich sídlí v Praze, čtyři v Brně, jedno v Olomouci. Další pak například v Táboře, Chrudimi, Jablonci nad Nisou. Jediné státní muzeum v Moravskoslezském kraji je Slezské zemské muzeum v Opavě. „V Ostravě – třetím největším městě země, není jediná kulturní instituce zřizovaná ministerstvem kultury. Chováme se macešsky k regionu a lidem, kteří v minulosti odvedli obrovský kus práce ve prospěch nás všech. To musí skončit, státní prostředky nemohu pomáhat pouze Praze, musíme ten systém změnit, když se podíváte na areál Dolních Vítkovic, na to, co se tady vykonalo, jakou přeměnou prošel, vidíte obrovský kus práce místních lidí. Je na čase, aby i stát přispěl svým dílem k záchraně tohoto monumentálního průmyslového dědictví, které nám tady zůstalo. Záchranou vysokých pecí 4 a 6 a jejich přeměnou v Museum+ vdechneme nový život nejenom jim, ale celému regionu,“ uzavřel ministr kultury ČR Lubomír Zaorálek.