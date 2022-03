Mobily vládnou světu, v ruce je máme několik hodin denně 

Být ve spojení je jedna z nejdůležitějších věcí moderního života. Většina komunikace se dnes již přesunula z off-line do on-line světa. Bez spojení si už svůj život představí málokdo. Během dne tak telefonujeme, píšeme e-maily i zprávy, kontrolujeme, co se kolem nás děje. Většina lidí má telefon v ruce denně i více než 4 hodiny, což není zanedbatelná doba. Kdykoli pípne nebo zazvoní, ihned odpovídáme.

Jestliže máte rádi své výdaje pod kontrolou, pak jsou ideální volbou předplacené SIM karty Datamanie, které jsou přehledné, jednoduché a nabízejí hned dva tarify.

Patříte-li do týmu „potřebuji data, ale rád slyším i lidský hlas“ a některé věci nejraději řešíte voláním, pak je pro vás jasnou volbou tarif, který za 299 Kč nabízí 100 minut volání do všech sítí a 3 GB dat. To je tak akorát na to, abyste zůstali ve spojení s blízkými i rodinou v rámci internetu, ale i hlasových služeb.