MemoComplex, jediná tabletka, kterou si nezapomenete vzít…

Ebbinghausova křivka zapomínání. Hned na začátek Vás musíme seznámit s něčím, co Vás možná potěší, a totiž – ne za všechno může stáří. I mladý mozek zapomíná, podívejte se, jak moc se vytrácejí informace z paměti, a to bezprostředně po jejich přijetí.

Možná si sami uvědomíte, že si při příjmu informací říkáte: „To je jednoduchý, to si zapamatuji.“ Ale za pár dní už si vzpomenete jen na to, že jste si měli něco zapamatovat. Ale ať procházíte paměť jako šuplíky v pracovním stole nahoru dolů, najdete v nich jen kapesník s uzlíkem, ale už stejně nevíte, co znamená.

Ebbinghausova křivka zapomínání Foto: NaruraMed

Co už není roztržitost?

Jistě se Vám v životě stalo, že jste třeba hledali brýle, ale přitom jste je měli na hlavě, nebo jste našli klíče na velmi neobvyklém místě, třeba v mrazáku. Roztomilé tyhle přehmaty přestávají být v okamžiku, kdy se pravidelně opakují.

Nobelovu cenu

získali Otto Loewi společně Halletem Dalem, což by „nebylo tak důležité“ jako to, jaký objev přinesli do našich životů.

Jsou objeviteli acetylcholinu jakožto neurotransmiteru (nervového přenašeče) v našem těle, kde působí jako posel mezi nervy. Díky acetylcholinu doputuje informace z místa na místo. Pokud bychom měli této látky v těle málo, může to v přeneseném významu vypadat stejně, jako když zapnete rádio, ale nepustíte zvuk.

Co potřebuje mozek?

Aby v těle vznikal acetylcholin v dostatečném množství a díky tomu skvěle fungoval náš mozek, je třeba mu doplňovat látku cholin, díky které acetylcholin vzniká. Ideální cestou jsou potravinové doplňky. A právě teď na český trh míří přírodní produkt z Norska.

Co říká odborník?

„Mezi odborníky se shodneme na názoru, že pokud mozku dodáváme pravidelně látku cholin v co nejpřirozenější formě, lze vědeckým výzkumem dokázat, že tato látka náš mozek nejen stimuluje, ale dokonce i pomáhá přenášet nervové vzruchy v mozku a tím zlepšuje naši paměť a kognitivní funkce,“ potvrzuje tímto tvrzením zmíněná fakta Mgr. Bc. Anastazie Jitka Meindl.

