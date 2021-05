Mějte svou zábavu pod kontrolou, Sazka spustila projekt na podporu zodpovědného hraní

Hlavní a nejzásadnější je hrát tak, abychom se dobře bavili. „Zábava musí přinášet radost a když se to vymkne, je třeba nebát se, a začít s tím něco dělat. A proto se snažíme upozornit na to, že není špatně nastavit si své herní limity. Jsme si jisti, že každý velký hráč ví, kdy má přestat,“ upřesňuje manažerka projektu. A upozorňuje, že nikdy bychom neměli sázet víc, než můžeme. Aby hraní zůstalo hezkým koníčkem, je třeba hlídat si čas i peníze. Vždy se totiž vyplatí vědět, kolik volných prostředků můžeme do zábavy vložit. Pomoci může rozpočet, který nám snadno ukáže, jak moc peněz máme na koníček k dispozici. Budeme tak mít větší jistotu že hraním netratíme víc, než bychom si přáli. A to platí i s časem. Mít pár hodin v týdnu volno na zábavu se hodí, nesmíme ale překračovat své limity a věnovat zábavě času více než rodině nebo přátelům.

Možná si to někdy ani neuvědomujeme, ale naše duševní rozpoložení významně ovlivňuje to, jak se v určitých chvílích rozhodujeme. „Ať už jsme unavení nebo ve stresu, vše se na našem rozhodování podepisuje, a proto se snažíme apelovat na to, aby se naši hráči pouštěli do zábavy jen tehdy, cítí-li se psychicky dobře. Jen tehdy jim bude přinášet radost. A to je pro nás to nejdůležitější,“ uzavírá Veronika Diamantová a dodává, že by se lidé neměli pouštět do hraní ani pod vlivem drog, alkoholu a jiných návykových látek. Jednotlivé body Desatera si můžete přečíst zde.