McDonald’s děkuje všem, kteří bojují proti koronaviru. Zdravotníkům zdarma dováží jídlo

„Vážíme si všech, kteří v posledních dnech bojují o životy pacientů, testují nemocné, případně dohlíží na to, aby nákaza postupovala co nejpomaleji. Všem bychom rádi touto cestou poděkovali. Je pro nás samozřejmostí také přiložit ruku k dílu a pomoci způsobem, jaký je nám nejbližší. Tedy poskytnutím jídla a v neposlední řadě také penězi,“ říká Tomasz Rogacz ředitel společnosti McDonald’s v Česku a na Slovensku.

Společnost McDonald’s v polovině března začala nabízet příslušníkům všech záchranných složek kávu nebo jakýkoliv nápoj zdarma, a to přes svá okénka McDrive. U toho ale pomoc nejvytíženějším lidem v boji s koronavirem neskončila.

Lékaři a zdravotní sestry starající se o pacienty nakažené koronavirem v některých případech nemají ani čas pořádně se najíst. Proto se McDonald’s rozhodl, že se postará o stravování ve třech specializovaných pracovištích, navíc zcela zdarma. Každý den tak COVID týmům od 23. března rozváží večeře do Nemocnice Na Bulovce, snídaně do Nemocnice Na Homolce a obědy do Fakultní nemocnice u Svaté Anny v Brně.