Loterie Sazky letos vytvořily už 73 milionářů. Rekordman bral přes 192 milionů

Nejštědřejší byla Sportka spolu se Šancí, dařilo se ale i v dalších loteriích. Přinášíme nejen podrobná data o výhrách a výhercích, ale také nejčastěji tažená a sázená čísla. V prvním půlroce letošního roku si všichni výherci Sazky rozdělili více než 2,2 miliardy korun. Vyplývá to z dat, které česká loterní jednička zveřejnila před pár dny. Zhruba třetinu z této částky získali noví čeští loterní milionáři.

Co do počtu nových milionářů kralovala Sportka spolu se Šancí, vytvořila jich rovných 43. Eurojackpot a doplňkovka Extra 6 přihrály miliony 16 sázejícím a Šťastných 10 se Šancí milion jich vygeneroval 13. V lednu se také dařilo v loterii Kasička v Královéhradeckém kraji, kde vznikl jeden loterní milionář. Nejvyšší počet milionářů mají na kontě sázky přes internet – z pohodlí svého domova si na účet aspoň sedmicifernou částku připsalo 14 sázejících. Středočeský kraj je s 11 loterními milionáři na druhém místě a o 8 nových majitelů minimálně milionu korun je bohatší Jihočeský kraj.

Milionoví výherci loterií odvedli státu na patnáctiprocentní dani, platné od ledna letošního roku, bezmála 96 milionů korun. Nejhlouběji do kapsy si musel sáhnout výherce letošní rekordní částky přes 192 milionů, který do státního rozpočtu odevzdal přes 28,8 milionu korun. Muž, jemuž přinesla štěstí čísla 10, 16, 28, 31, 33, 49 a dodatkové číslo 12, si tiket koupil v pražské trafice. Když ale dorazil do Sazky, aby se dohodl na detailech převzetí výhry, ukázalo se, že žije v Ústeckém kraji.



3 nejvyšší výhry roku 2020

1.: 192 024 360 Kč (Sportka, Praha (Ústecký kraj), 15. 4. 2020)

2.: 50 631 869 Kč (Sportka, Olomoucký kraj, 8. 1. 2020)

3.: 30 847 836 Kč (Sportka, Středočeský kraj, 31. 5. 2020)



Z pohledu počtu nových milionářů byl letos nejšťastnější měsíc květen, který vytvořil 17 nových výherců s částkou minimálně milion korun. V případě peněz, které si milionáři rozdělili, byl nejúspěšnější duben, na který připadá částka přes 234 milionů korun.