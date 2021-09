LOMAX uvádí na trh prémiovou lamelu venkovních žaluzií Z90 PRO. Vyniká nejnižším nábalem na trhu

Společnost LOMAX do svého portfolia venkovních žaluzií přidává lamelu s označením Z90 PRO. Ta je tak novou vlajkovou lodí exteriérového stínění tohoto výrobce. Prémiová lamela konkurenci na celém českém trhu předčí zejména z hlediska nábalu, který má ze všech typů lamel vůbec nejmenší. Klíčem v tomto směru jsou zejména nízké lemy a unikátní tvar čepů, které do sebe vzájemně skvěle zapadají. „Čepy zároveň umožňují instalaci se standardní vodící lištou, na lamely jsou přitom pevně nanýtované,“ uvádí marketingový manažer společnosti LOMAX Petr Přichystal .

K dosažení co nejlepších atributů lamely Z90 PRO využila společnost LOMAX při výrobě ty nejmodernější technologie. Příkladem je nový poloautomatický výrobní stroj, který pomocí unikátní technologie připojuje žaluzie pomocí háčků k vodícím lankům a pomáhá tak k dokonalejšímu dovření háčku. Produkci pak společnost situovala do zbrusu nové výrobní haly.

LOMAX do těchto prostor nový typ lamely venkovních žaluzií také nainstaloval a podrobil ji velkému zátěžovému testu. „Po dobu celkem 2 měsíců se žaluzie v naprogramovaných intervalech pohybovaly nepřetržitě nahoru a dolů, vždy až do koncové polohy. Těchto cyklů se nám za uvedenou dobu nakonec podařilo uskutečnit 23 111, žaluzie jsou přitom stále funkční. Statisticky při běžném používání provedou žaluzie denně v průměru 1,2 cyklu/den. V našem zatěžkávacím testu se nám tak podařilo nasimulovat 50 let provozu,“ popisuje experiment marketingový manažer společnosti LOMAX.