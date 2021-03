Lockdown hýbe se světem zábavy. Hrajte s rozumem

Možná si říkáte, proč by právě zábava mohla přinést kromě radosti i nečekaná úskalí? Odpověď je jednoduchá. Koníčky nám dávají určitou svobodu a vzbuzují v nás pozitivní emoce. Na oplátku jim ale musíme věnovat dva cenné aspekty, kterými není radno utrácet, a to jsou čas a finance. Pakliže je nemáme pod kontrolou, může se stát, že se nám to trošku vymkne z rukou. A to obzvlášť v on-line světě, kde jsou naše rozhodnutí ještě impulzivnější než v tom reálném.

Hry stejně jako jiná zábava vytvářejí možnost příjemného snění a dobrodružství, do které často utíkáme. Abychom v ní ale nebyli neúměrně dlouho a neutráceli za ni více než nám peněženka dovoluje, je třeba být zodpovědný a znát své limity. „Internetová zábava se nejen díky aktuální situaci rapidně rozrůstá a my bychom se rádi ujistili, že i když budou lidé doma třeba více hrát, budou mít svou zábavu vždy pod kontrolou. Jedině tehdy jim bude přinášet radost,“ říká Veronika Diamantová, manažerka projektu HRAJ S ROZUMEM, který se zabývá zodpovědným hraním.

Není ostuda znát své limity

Občas se do našich koníčků ponoříme natolik, že tratíme pojem o čase a někdy i penězích. A právě v těchto situacích je dobré znát svá pravidla. Vždy se totiž vyplatí vědět, kolik můžeme utratit i kolik volného času máme: „Našim přáním je, aby hra přinášela především radost a aby si lidé uvědomovali, že každý má své limity jinde. Někdo si potřebuje pohlídat čas, který věnuje hraní, někdo naopak objem peněz, které chce do své zábavy vložit. Zároveň chceme upozornit na to, že každý velký hráč ví, kdy má přestat,” komentuje manažerka projektu Hraj s rozumem.

Buďte rozumní

Koníčky jsou krásná věc, pomohou nám utéct od stereotypu, ale i ony mají své hranice. Přemýšlejte proto raději dvakrát a pokud víte, že se necháte impulzivním rozhodnutím často zlákat, vsaďte na limity. A to nejen v případě hraní a sázení. Budete tak mít svou zábavu mnohem více pod kontrolou.

O projektu Hraj s rozumem

Cílem projektu HRAJ S ROZUMEM je zvýšit povědomí hráčů o zodpovědném hraní, které může pomoci předejít potenciálním problémům způsobených hazardem. Zvyšuje informovanost o možnostech nastavení osobních herních limitů tak, aby případná hra nezpůsobila, i když třeba výjimečně, existenční ani sociální problémy. Snahou je rovněž věnovat pozornost tomu, aby hráči vnímali hru jako zábavu a prostředek k odpočinku a nedostávali se hraním do nepříjemných situací. Více informací na http://www.hrajsrozumem.cz.

