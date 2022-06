Limitka Galaxy S22 O2 TV Sport edice překvapí. Kromě telefonu ukrývá i řadu dárků ze světa sportu

O2 Czech Republic a.s.

Novinka, která vznikla díky spojení operátora O2 a Samsungu, potěší nejen sportovní fanoušky. Limitovaná Samsung Galaxy S22 O2 TV Sport edice v sobě ukrývá prémiový telefon a spoustu benefitů. A to za cenu samotného smartphonu. V elegantním balení zákazník najde například O2 TV Sport Plus na rok zdarma, 100GB SIM kartu i nabíječku. A co ještě?