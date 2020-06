Levné kanceláře a sklady po celé Praze. Novinkou je Telecom v Praze 3

Central Group - to není jen největší rezidenční stavitel u nás, který v Praze prodává tisíce bytů. Firma je také vlastníkem mnoha velkých komerčních areálů v metropoli, kde do budoucna plánuje nové bytové projekty. Po dobu mnohaletého povolování nových staveb zde ale dlouhodobě pronajímá komerční prostory. A to za velmi příznivé ceny a s flexibilní dobou pronájmu. V nabídce jsou velmi variabilní kanceláře, sklady, výrobní a servisní prostory, prodejny-showroomy a parkovací stání.