Kvůli koronaviru přišel o práci, pak vyhrál miliony.

Loterie typu Set for Life totiž nabízí svým výhercům možnost si peníze buď nechat vyplatit najednou, nebo průběžně po dobu 20 let. V České republice tento typ hry nabízí zatím pouze anglická společnost Lottovate provozující značku Numera. Typ hry Set for Life, počeštila na pojem Životní výhra, přičemž svým zákazníkům nabízí možnost vyplacení 100 milionů na ruku nebo 10 milionů hned a 250.000,- Kč měsíčně po dobu 30 let. Před tuhle příjemnou volbu můžete být postaveni i vy.