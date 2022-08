Krok za krokem: Vycházka za objevováním kulturních a přírodních krás okresu Šibenik Knin

Z vnitrozemské oblasti poplujeme do centrální části Jadranského moře, kde je 89 ostrovů, ostrůvků a útesů souostroví Šibenik, které patří k jedinečnému Národnímu parku Kornati . Kornati se nazývá i kamenná perla Středomoří. Vyhlídky na Kornati není těžké najít a nabídnou nám pohled na kornatská pole, dnes z velké části porostlá olivovníky a pokrytá kilometry dlouhými suchými zídkami.

Naši vycházku zakončíme v nejznámějším hlavním městě chorvatských králů a na rozhledně, ze které je vidět celá Dalmácie – ve městě Knin, které bývá také nazýváno Branou do Dalmácie. Vstupte do slavné kninské pevnosti a prozkoumejte její okolí, které vás přenese zpět do královských dob. A pro milovníky extrémních sportů nabízí vynikající podmínky hora Dinara.