Křišťálové údolí se představuje

Odkud kam sahá tohle údolí proplétající se mezi horskými masivy v přímce dlouhé sedmdesát kilometrů? Zjednodušeně řečeno, začíná u Kamenického Šenova a končí v Harrachově. Skleněné hory snoubící se s jedinečnou oblastí skalních měst. Lužické hory , Jizerské hory , Český ráj a Krkonoše . Hory přerůstající jedny do druhých, protkané příběhy lidí, kteří se tu už od středověku snažili nalézt živobytí a tvrdě o ně s horami bojovali. Hory sklářů, kteří tu našli všechno, co bylo zapotřebí pro křehká kouzla vydobytá z výhně pekelné.

Však je tu taky odborných sklářských škol, jako nikde na světě. A muzeí jak naseto. A kolik je tu zážitkových expozic přímo ve sklárnách! Kdo přijede, může tu poprvé v životě vzít do ruky píšťalu a zkusit, jaké to je pustit obsah plic do planoucí skleněné hmoty.