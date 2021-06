Kdo má dnes svátek? Určitě někdo, kdo ocení překrásnou kytici růží

Když žena dostane kytici od kurýra, cítí se jak v americkém filmu. Čeští muži to vědí, a tak online květinářství zaznamenávají čím dál větší počet objednávek, které předává přímo kurýr. Obzvláště pokud takovou kytici necháte poslat sestře nebo kamarádce do práce či do školy, kolegyně budou pukat závistí.