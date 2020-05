Kdo chce koupit ojetinu, neměl by čekat. Proč?

„Kvůli opatřením spojených s koronavirem se jen v březnu propadl počet dovezených ojetých osobních aut meziročně o třetinu, v dubnu dokonce o téměř 53 procent. Lze očekávat, že se v příštích měsících nabídka ojetých vozů sníží a chybět budou zejména kvalitní ojetiny, které se nejdříve vyprodají. Pokud se navíc firmy rozhodnou držet vozy delší dobu, sníží se výrazně i nabídka mladších a zánovních ojetin. Na její snížení bude mít do budoucna vliv i nynější pokles ve výrobě nových aut,“ říká Martin Pajer, ředitel společnosti Cebia , která už téměř tři desítky let pomáhá motoristům bojovat proti nekalým praktikám na trhu ojetých vozidel.

Špatnou zprávou však je, že propad v tržbách prodejců vozidel zvýšil riziko koupě ojetého auta se stočeným tachometrem. Pro některé prodejce je to jednoduchý a rychlý způsob, jak na voze více vydělat a očekává se proto, že do konce roku by se mohl podíl vozidel se stočeným tachometrem opět přiblížit ke hranici 40 procent. V současné chvíli má stočený tachometr zhruba třetina prodávaných ojetin.