Kde se v Česku nejvíce bourá a kde si dát cestou na prázdniny pozor?

Znáte to, s cestou na dovolenou - nebo jen menším výletem - nejsou často spojená jen příjemná očekávání, ale mnohdy i nervozita a shon před tím, než vyrazíme. To si pak bohužel řada z nás přenáší i za volant. Přeci jen plně naložené auto, děti na zadním sedadle a lehká všeobecná nervozita na pohodě jízdy nepřidá. Nicméně právě proto bychom měli dbát zvýšené opatrnosti a udělat maximum pro bezpečnost jízdy. Vezeme přeci to nejcennější – vlastní rodinu.