Kärcher představuje nový zametač MC 250 v českých a moravských městech a obcích

Kärcher prodal v České republice svůj první komunální stroj již v roce 2002, a v současnosti jezdí tyto německé stroje mimo Prahu a Brno například v Ústí, Plzni, Hradci Králové, Znojmě, ale také v menších obcích jako jsou středočeské Jirny nebo Čestlice. Od vstupu společnosti Kärcher na český trh portfolio zametacích a multifunkčních strojů pořád roste, čemuž nasvědčuje i nedávná akvizice společnosti Max Holder a ISAL. Představení nového MC 250 v letošním roce je dalším chybějícím střípkem do širokého portfolia komunální techniky Kärcher, která aktuálně zahrnuje stroje s objemem sběrné nádoby od 0,5 m3 do 6 m3 a výkonem od 26 do 160 koní. Kärcher je letos připraven prezentovat svůj nejnovější stroj MC 250 v českých městech a obcích. O prezentaci lze požádat na webu společnosti.