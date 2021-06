Kam směřuje česká e-commerce v roce 2021?

Rok 2020 ve znamení růstu

Obchod prostřednictvím internetu zažil už v roce 2020 rekordní období. Zavření obchodů, případně strach chodit do kamenných obchodů, potřeba zůstat spíše doma na home office vedou k tomu, že své nákupy realizují lidé v daleko větší míře prostřednictvím internetu, a to i v oblastech, které doposud směřovaly do kamenných obchodů.

Podle webu ceska-ecommerce.cz se obrat české e-commerce meziročně zvýšil o 18 %. Na počet obyvatel má Česká republika největší počet e-shopů. A tento počet stále roste. Aktuálně je na trhu okolo 41 000 e-shopů, přitom meziroční nárůst jejich počtu tvoří až 8 %.

Podle webu ceska-ecommerce.cz je sortiment nabízený na e-shopech následující:

- 19 % oblečení a doplňky,

- 13 % dům a zahrada,

- 8 % potraviny,

- 6 % dětské zboží,

- 5 % elektronika,

- 47 % ostatní.

Nejprodávanější produkty jsou ale telefony, gadgety a na třetím místě jsou překvapivě bazény.

Urychlení změn

Další vývoj by bylo možné odvodit od změn, které proběhly před několika lety v kamenných obchodech. Nejprve vévodily specializované obchody, po vzniku supermarketů si lidé našli cestu a důvěru právě k těmto obchodům, kde se dá koupit vše, a to za kratší dobu, než jakou by lidé strávili obcházením individuálních obchodů.

Doteď tedy bylo typické, že vznikaly specializované e-shopy. Na tento problém mohli lidé narazit i v současné pandemii. Objednávání na různých místech znamená sledování mnoha zásilek, několik plateb za dopravu, řešení výměn a reklamací a další platby dopravy, různí doručovatelé. A tak se posiluje směr, jehož průkopníky jsou např. Alza, Mall, a to nakoupit většinu možných věcí v jednom e-shopu.

Doručení bez zpoždění

Právě společnosti jako Mall a Alza napomohly rozvoji dalšího trendu - osobní vyzvednutí na pobočce, ale také rychlé doručení. V tomto směru jsou vidět změny i fyzické - vznikají další a další výdejní boxy pro spotřebitele, kteří si rádi své zboží vyzvedávají sami. Pro zboží si mohou přijít kdykoliv. Vzhledem k tomu, že ne každý e-shop bude mít prostředky na budování výdejního místa a nebude mít ani potřebu mít boxy v každém městě, možná bude trh směřovat k pronajímání těchto míst dalším e-shopům.

Podstatnou výhodou výdejních míst je rychlost doručení zboží konečnému spotřebiteli. Obecně už nám přijde divné, když zboží není do druhého dne připravené na výdejním místě, nebo nám ho až ke dveřím nedoručí přepravní společnost. Tlak na co nejrychlejší doručení roste s možností okamžitého vyzvednutí na pobočce. Ten, kdo bude nabízet same day delivery bude mít značnou výhodu oproti konkurenci.

Noví uživatelé internetu

Obavy setkávat se s nejbližšími, kteří patří do vyšší věkové kategorie, postavil před nové výzvy právě seniory. Mnozí z nich si pořídili nejnovější chytré mobilní telefony a počítače, aby byli v kontaktu se svými dětmi i s vnoučaty, když nebyla jiná možnost. Prostředí internetu pomáhá seniorům v takovou chvíli bojovat se samotou v izolaci, a přitom se jim otevřely nové možnosti.

Pro seniory patří však internet k dalším místům, která mohou přinášet nová nepoznaná rizika. Senioři mohou být důvěřivější k reklamám, marketingovým nástrahám, hoaxům, případně i phishingovým zprávám. Senioři se více pustili také do online hraní. Ačkoliv by se nejspíš nepustili do návštěvy kamenného kasina, hra v online kasinu je pro ně zajímavější svou anonymitou. První kroky k online kasinu mohou vést přes nákup losů. K přechodu od online losů k technickým hrám, výherním automatům, je pak už jen malý krok.

“Výnosy z on-line technických her vzrostly o 117,4 %. S on-line hazardem začínají i lidé, kteří by do heren asi nevkročili, ve velkém třeba začínají hrát důchodci,” potvrdil ředitel výzkumu Centra ekonomických a tržních analýz Aleš Rod. “Aby lidé mohli hrát zodpovědně a bezpečně ve spolehlivých online kasinech, vznikl projekt LicencovanaKasina.cz , který všem umožňuje zorientovat se v nabídce českých online kasin a vybrat si z nich to nejlepší,” doplňuje Daniel Dolejší, specialista na online kasina.

Další vývoj

Co dalšího můžeme od trhu e-commerce v dalším roce či letech čekat? Až se uklidní situace s pandemií, vrátí se do normálu strach o vlastní zdraví, řešení rodinných starostí, vrátí se nejspíš na scénu témata ekologie a udržitelnosti. Pak se budou e-shopy znovu nejspíš předhánět v marketingových hláškách o ekologii a vysazování stromů za objednávky.

Významnými hráči se mohou stát e-shopy s použitým zbožím, případně obchody umožňující zpětný odkup používaných věcí. Nákup věcí z druhé ruky může budit pocit souladu s přírodou a snížení zátěže na životní prostředí. I pokles příjmů domácnosti z důvodu ztráty zaměstnání povede spíše k hledání levnějších variant nákupu. V lidské oblasti bude dále platit potřeba mít vše hned, tedy i řešení otázek zákazníků, reklamací, připomínek. E-maily už možná proto nebudou dostačující a lidé budou více vítat e-shopy s chaty.