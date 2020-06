Kam na dovolenou v létě 2020?

„Letos očekáváme zvýšený zájem o Řecko, ale osobně bych preferoval Itálii“, říká pro změnu marketingový specialista další cestovky. „Z mého pohledu už se Itálie s Covidem vypořádala a situace je tam mnohem bezpečnější než ve Španělsku nebo Francii. Nad to bude možné získat zájezdy do opravdu luxusních hotelů za zcela neopakovatelné ceny. Letos se dostanete klidně i na pětinu obvyklé částky“, dodává tento odborník.

A co obyčejní Češi? Libuše S. z Krnova říká: „My s manželem pojedeme k Balatonu. Jsme starší, Covidu se trochu bojíme a Maďarsko vypadá bezpečně. Navíc je tam opravdu krásně.“ Pan Mirek F. z Hodonína pro změnu napsal: „My pojedeme do Španělska – dřív jsme si to nemohli dovolit, ale letos si to vynahradíme. Pronajali jsme si náš vysněný dům u Marbelly za zlomek původní ceny.“