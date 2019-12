Jsou ženy stejně zvídavé jako muži?

Ovšem společnost se za těch sto třicet let hodně změnila. Dnes například NASA (Národní úřad pro letectví a kosmonautiku) seriózně uvažuje o tom, že by nebylo od věci sestavit čistě ženskou posádku pro lety do vesmíru. Ženy jsou menší než muži, a s tím souvisí spousta užitečných věcí – jsou „skladnější“, lehčí, méně toho snědí, vydýchají méně vzduchu a také vyprodukují méně tělesného odpadu. Navíc méně trpí všemožnými neduhy, které přináší pobyt v kosmu, například zhoršování zraku a sluchu. A ještě k tomu – a to není nic k smíchu – lépe voní, což je rovněž podstatný faktor, vezmeme-li v úvahu, že do vesmíru se létá na pár metrech čtverečních.