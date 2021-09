Jsou praktické a designové. Držáky na televize a monitory se uplatní v domácnostech i firmách

Monitory i televize se zvětšují, zabírají čím dál více místa. Také to je důvod, proč je stále více lidí umisťuje raději na zeď. Na zdi nepřekáží, stůl zůstává volný. Držáky na televize a monitory navíc umožňují velmi snadnou manipulaci. Nehledě na velikost obrazovky ji lze snadno natočit či naklonit.

Prvním důvodem, proč si lidé pořizují držáky na monitory, je však častokrát zdraví a pohodlí. Doby, kdy se monitor podkládal knihami, jsou už dávno pryč. Díky držáku si ho každý nastaví do správné ergonomické polohy velmi rychle. Praktické je to třeba na pracovišti, kde se střídá více lidí u jednoho počítače. Každý si monitor nastaví tak, aby odpovídal jeho postavě. Záda to ocení.