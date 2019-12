Jsme zodpovědní, ale často na špatném místě a životní rány nás zaskočí

Pojištění majetku bereme většinou jako samozřejmost. Na pojištění svého zdraví a života často vůbec nemyslíme a životní pojištění má sjednáno jen necelá polovina Čechů. Znamená to snad, že si cení více svého majetku než zdraví? Určitě ne – jen si zkrátka nepřipouštíme, že by se nám něco mohlo stát a nemyslíme na zajištění rodiny, dětí. V zahraničí je tomu přitom přesně opačně.

„Lidé si často neuvědomují, co všechno jim v případě, že skutečně dojde k vážnému riziku, jako je právě například invalidita, hrozí. Spoléhají se však na pomoc státu, blízkých či vlastní úspory. Propad příjmu přitom bývá zásadní a k udržení životního standardu z doby před úrazem či nemocí jsou často málo i miliony korun úspor,“ říká Jan Macek, vedoucí oddělení produktového managementu ze společnosti Fincentrum & Swiss Life Select .

Je na každém z nás, aby zvážil, zda je pro něho důležitější dostat pár tisíc korun „bolestného“, pokud si zlomí prst, anebo mít jistotu, že pokud přijde skutečně vážný zdravotní problém, bude správně ochráněn. A nejen on, ale i jeho rodina a děti, protože při úrazu nebo nemoci „živitelů“ rodiny – ať již otce či matky - to má neblahé následky na celou rodinu.

Myslet by lidé měli především na pojištění rizika invalidity, smrti, závažných onemocnění a trvalých následků úrazu, případně i dlouhodobé pracovní neschopnosti.

„U těchto rizik je zásadní také nastavení konkrétních pojistných částek – to by mělo být individuální, dle konkrétních příjmů, výdajů a potenciálních státních dávek. Se správným nastavením by vždy měl být schopen pomoci kvalitní finanční poradce,"