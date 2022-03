Jaké aplikace si můžete pořídit do svého smartphonu Huawei a ulehčit si tak práci z domova nebo komunikaci s přáteli?

Snad každý už stihl nahlédnout do prostředí sociálních sítí. Platformy jako jsou Facebook, Instagram, Whatsapp nebo třeba Messenger, si můžete pár kliknutími v Petal Search pořídit i do nového smartphonu Huawei. Ve svém smartphonu můžete kromě sociálních sítí plně užívat služby celé řady streamovacích platforem, od, O2 TV, iVysílání České televize až po vysílání iPrima, Stream nebo aplikaci SledováníTV. Láká vás spíše Netflix nebo Spotify? Ty si můžete do svého mobilu pořídit pomocí Petal Search.