Jak zefektivnit úklid ve firmě? Pomůže profesionální technika

Na co se tedy soustředit? Začněte s venkovními prostory

Péče o příjezdové a vstupní prostory ušetří mnoho práce a starostí s úklidem prostor vnitřních. Ve většině případů je zde třeba eliminovat zejména prach, a pak k situaci přistupovat dle konkrétního řešení prostor a ročního období. Zamezení zanesení nečistot do vnitřních prostor se vyplatí i z finančního hlediska. Úklid vnitřních prostor je pak odveden rychleji, sníží se spotřeba čisticích prostředků, sáčků do vysavače, apod. Současně se předchází i následnému poničení a opotřebení povrchů podlahových krytin.