Jak uchránit úspory před inflací?

Ve zkratce to znamená, že v dlouhém časovém období přináší zlato větší výnosy, než je inflace. Zlaté slitky nebo mince ve fyzické podobě si svou hodnotu dokážou udržet. Další velkou výhodou je osvobození od DPH. Pokud byste zvažovali raději stříbro, měli byste vědět, že to od DPH osvobozeno není.

Po krizi v roce 2008 lidé věnují ukládání financí do různých zdrojů mnohem větší pozornost a hledají metody, které budou výnosné a zároveň bezpečné. Zlato je v tomto ohledu ideálním kandidátem. I když nemá předpoklad zajistit vám bohatství, uchovává hodnotu majetku a obecně je považováno za málo rizikové. Podle odborníků ho výhledově čeká ještě růst, zejména proto, že kolem roku 2030 budou vytěžena současná ložiska a zatím nejsou nová.

K investování do zlata nepotřebujete miliony. Lze jej nakupovat za částky kolem tisíce korun, na což dosáhne takřka každý. Můžete do něj vložit své úspory nebo odkládat každý měsíc část z výplaty právě do zlata. K investování se hodí investiční zlaté slitky nebo zlaté mince.