Jak si zpříjemnit čas v karanténě? Tady je náš návod.

Ne, nemám na mysli klasickou hru Monopoly či Dostihy a sázky. Tam lze také získat hromadu peněz, ale za ně si toho poté příliš moc nekoupíte. Mít ve stáji Narciuse a Napoliho je fajn, ovšem mít skutečnou stáj se skutečnými hřebci je rozhodně o mnoho lepší pocit.

Rozhodně vás nechceme odrazovat od hraní stolních her s vašimi dětmi. Ba právě naopak – čas strávený s nimi je tou nejlepší možnou investicí do budoucnosti vaší rodiny. Nicméně jak všichni víme, že bez peněz se prostě žít nedá a jak to vypadá, tak to s jejich nedostatkem bude v příštích měsících čím dál tím horší.

A když už máme všichni trochu víc času, tak proč nezkusit na pár minut denně náklonnost paní Štěstěny? Stačí, když se na Vás usměje jen jednou a za týden už můžete mít k vlastnímu koni ve vlastní stáji i krásný nový vlastní dům!

Dříve jsme byli u nás zvyklí na to, že tiket, který vám dával šanci na ty nejvyšší výhry, stál 100 nebo i 200 korun. Což už je částka, jejíž ztráta většinu Čechů zabolí. Nyní k nám ovšem dorazila nová loterie Numera z Velké Británie, která umožňuje všem zahrát si o stamiliony už jen za 40 korun. Slosování je každou neděli v 18.30 a hlavní cena, kterou můžete vyhrát za jediný sloupeček, činí pohádkových 100 milionů korun. A kdybyste neměli co dělat přes týden, tak ve středu se losuje o 50 milionů, přičemž jeden sloupec stojí dokonce jen 30 korun. A za to si dnes nekoupíte už ani pytlík s droždím.

Úplnou revoluční novinkou je pak to, že loterie Numera nabízí všem svým hráčům bonusovou hru Kuponovka, při ní jeden šťastlivec získá tisícovku na ruku, aniž by vložil do hry byť jedinou korunu. Takže pokud chcete získat tisícovku na ruku, aniž byste riskovali jakékoliv své peníze, tak právě tady máte svoji šanci.

Pár minut denně, žádný vklad a možnost získat tisícovku, to nezní úplně špatně, ne? No a pak už je jen na vás, jestli se pustíte do hry i o ceny nejvyšší. Někde se to štěstí v té dnešní smutné době přece potulovat musí, ne?

Co se týče bezpečnosti, tak všechny vložené peníze jsou pojištěny a loterie Numera je samozřejmě licencována Ministerstvem financí ČR. Takže tady není co řešit.

A přestože je loterie u nás úplně nová tak už má i své první velké výherce. Pan Tomáš S. z Dvora Králové už má svou výhru doma. I když si nejsme jistí, jestli tou největší výhrou není tenhle jeho krásný pes.