Jak se zdravě opálit

Institut Esthederm nabízí dvě sluneční řady, a to oranžovou a bílou. Nevíte, pro kterou se rozhodnout? Pokud se opalujete snadno, rychle a bez problémů, netrápí vás pigmentové skvrny nebo sluneční alergie, vyberte si produkt z oranžové řady. Ta ochrání pleť před škodlivým UVA i UVB zářením, zároveň obsahuje speciální patent, díky kterému pleť posiluje, chrání ji před předčasným stárnutím a zároveň podporuje přirozené a zdravé opálení. Bíla řada je vhodnější, pokud máte citlivou a oslabenou pokožku se sklonem k tvorbě pigmentových skvrn. Předchází totiž vzniku alergií, zklidňuje a potlačuje vznik pigmentových skvrn.

Řiďte se „sluníčky“

Možná vás překvapí, že Institut Esthederm neuvádí na svých produktech klasické SPF, jak jste zvyklá, ale na obalech najdete sluníčka. Jak se v označení vyznat? Produkty se dvěma sluníčky jsou vhodné do našich zeměpisných šířek, tedy do mírného pásma a odpovídá UV indexu 5–7. Tři sluníčka značí vysokou ochranu, která se hodí k moři či do středomořského i tropického pásma a odpovídá UV indexu 8–10. Úplně nejvyšší je potom řada bílá, ta nemá žádná sluníčka, každopádně odpovídá ochraně SPF 50 a je tak vhodná pro lidi s citlivou a intolerantní pokožkou.