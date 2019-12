Jak nenaletět při zástavě vozidla

Pane Krátký, jak jste celou situaci řešil?

Byl jsem na zhroucení, v květnu mi přišla exekuce na 29.000,- Kč, a to z dlužné částky 3.000,- Kč za pojištění na dům, které jsem opomněl uhradit, a následně jsem se přestěhoval, tudíž mi upomínky nedorazily.

Ve zpravodaji jsem objevil společnost ZASTAV TO s.r.o., která se zabývá autozástavami. A protože vlastním vozidlo, které nemohu prodat, zkusil jsem společnost oslovit. Napřed jsem si pročetl jejich internetové stránky www.zastavtoauto.cz, kde má společnost vše pěkně a stručně popsáno.

Nejvíce mě zaujalo to, že když u nich zastavím své vozidlo, tak ho mohu dále používat.

Jak probíhala komunikace mezi Vámi a společností?

Zavolal jsem na tel. 778 00 55 00, na druhém konci se ozval velmi příjemný ženský hlas, paní mi vysvětlila, jak probíhá zástava vozu, a ještě předem, než vlastně mé auto viděla, tak mi sdělila, kolik peněz na něj může poskytnout a kolik budu hradit.

Zdála se Vám poskytovaná služba drahá?

No, jak se to vezme, kupříkladu já vlastním vozidlo Škoda Octavia 1,9 TDI rok výroby 2006, a pokud bych auto prodal, tak za něj utržím cca 70.000,- Kč a následně bych musel do autopůjčovny, kde bych za toto vozidlo zaplatil tak 13.000,- Kč měsíčně. Což by bylo v mém případě dlouhodobě neřešitelné.

Ve společnosti ZASTAV TO s.r.o. mi bylo nabídnuta hotovost 45.000,- Kč, což s přehledem stačilo na úhradu mých závazků, a domluvili jsme se, že vozidlo budu dále používat, moje platba za ukončených 28 dní tedy činila i s havarijním pojištěním 6.460,- Kč, což je o polovinu levnější než autopůjčovna.

Jakým způsobem jste uzavřel smlouvu?

Společnost ZASTAV TO s.r.o. mi zaslala na email náhled smluv, ve kterých musím konstatovat, že nebyla žádná poznámka pod čarou ani žádné záludnosti a malé písmo, které si člověk nepřečte. Smlouvy jsou napsány velmi stručně a jasně a to mě zaujalo. Po odsouhlasení jsem si mohl vybrat, zda se dostavím osobně na jejich pobočku do Prahy v Argentinské ulici, či zda za mnou dorazí jejich obchodní zástupce. A protože jsem velmi vytížený a do Prahy je cesta dlouhá, využil jsem nabídky obchodního zástupce, který dorazil přímo za mnou domů.

Dostal jste hotovost opravdu ihned?

Ano, opravdu ihned, jen jsem ověřil podpis na smlouvách a v tu chvíli jsem měl peníze v ruce.

